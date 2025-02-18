Берлин, 18 февраля, 2025, 06:49 — ИА Регнум. Военнослужащих из стран БРИКС, в том числе из Индии, Организация Объединённых Наций могла бы включить в состав миротворческой миссии на Украине. С таким заявлением выступила немецкая газета TAZ.

Иван Шилов ИА REGNUM Миротворцы ООН

«Более масштабная миротворческая миссия ООН с мандатом по наблюдению и войсками из нейтральных государств Глобального Юга, особенно из стран БРИКС+, таких как Индия, была бы более разумной и обсуждаемой», — отмечается в публикации.

Автор статьи поясняет, что у миротворческого контингента стран ЕС и НАТО недостаточно оперативных сил, чтобы осуществлять наблюдение за столь протяжённой линией фронта. Поэтому миротворцы из стран БРИКС+, по мнению автора материала, могут осуществлять контроль над линией соприкосновения после заключения мирного соглашения по Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Евросоюзе обсуждают возможное размещение на территории Украины 25–30 тыс. военных под предлогом сдерживания. Идея отправить на Украину войска становится всё более популярной среди европейских лидеров, так как команда президента США Дональда Трампа активно выражает готовность заключить сделку и завершить украинский конфликт.

23 января издание Politico проинформировало, что Франция и Британия начали планировать отправку своих военных на Украину в качестве «миротворцев» в случае прекращения боевых действий.

16 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить войска на Украину, если это будет необходимо. По его словам, такой шаг якобы будет способствовать укреплению безопасности не только Украины, но и королевства.

Российская сторона высказала свое мнение о том, что не следует отправлять на Украину европейские войска без согласования с Россией. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что любой контингент, прибывший на территорию Украины без разрешения на то России, станет законной целью для ВС РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.