* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 18 февраля, 2025, 06:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от призыва в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). С таким утверждением выступил экс-президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия», — заявил Порошенко в беседе с изданием «Украинская правда».

Какие-либо подробности бывший президент Украины не привёл.

Помимо этого, Порошенко заявил, что его сын при достижении мобилизационного возраста (на данный момент составляет 25 лет) в случае получения повестки «будет действовать иначе, чем Зеленский».

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Зеленский утвердил решение СНБО о введении персональных экономических санкций против ряда политиков и представителей бизнеса, в том числе против Порошенко, миллиардера Игоря Коломойского и главы совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука.

Так, санкции предполагают блокировку активов, приостановку экономических и финансовых обязательств, запрет на проведение торговых операций на Украине, невозможность вывода капитала из страны, лишение государственных наград. Комментируя введение против него санкций на Украине, Порошенко заявил, что ограничения не позволяют ему даже купить кофе на заправке, поскольку все его счета и банковские карты оказались заблокированы.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко одним словом — «жабогадюкинг». К сообщению она добавила соответствующие эмодзи.

Вместе с этим председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал введение санкций в отношении Порошенко реализацией принципа «СДД» (сожрите друг друга).