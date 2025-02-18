Вашингтон, 18 февраля, 2025, 06:14 — ИА Регнум. В Евросоюзе признали Соединённые Штаты противником после выступления вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 17 февраля пишет Financial Times.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

Отмечается, что один из источников издания, высокопоставленный дипломат, положительно ответил на вопрос о том, считает ли он США противником после разгромной речи американского вице-президента на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это было прямое нападение на европейскую демократию. Теперь совершенно ясно, что Европа одинока», — цитирует газета слова дипломата, пожелавшего остаться анонимным.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вице-президент США Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности уделил особое внимание проблеме цензуры в европейских странах. Он подчеркнул, что администрация американского лидера Дональда Трампа всерьёз обеспокоена безопасностью в Европе. По его словам, проблемы в Европе уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии. Кроме того, Вэнс отметил, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа. Он также заявил, что готов приехать в РФ на переговоры по Украине.