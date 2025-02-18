В Евросоюзе признали США противником после выступления Джей Ди Вэнса
Вашингтон, 18 февраля, 2025, 06:14 — ИА Регнум. В Евросоюзе признали Соединённые Штаты противником после выступления вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 17 февраля пишет Financial Times.
Отмечается, что один из источников издания, высокопоставленный дипломат, положительно ответил на вопрос о том, считает ли он США противником после разгромной речи американского вице-президента на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Это было прямое нападение на европейскую демократию. Теперь совершенно ясно, что Европа одинока», — цитирует газета слова дипломата, пожелавшего остаться анонимным.
Ранее ИА Регнум сообщало, что вице-президент США Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности уделил особое внимание проблеме цензуры в европейских странах. Он подчеркнул, что администрация американского лидера Дональда Трампа всерьёз обеспокоена безопасностью в Европе. По его словам, проблемы в Европе уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии. Кроме того, Вэнс отметил, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа. Он также заявил, что готов приехать в РФ на переговоры по Украине.