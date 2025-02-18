Москва, 18 февраля, 2025, 06:09 — ИА Регнум. В Государственную думу внесут проект закона, который позволит женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. С соответствующей инициативой выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП).

«Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации», — приводит «РИА Новости» выдержку из пояснительной записки к законопроекту.

Сегодня женщинам рекомендуется вставать на учет по беременности до 12 недель, желательно в первом триместре. Отмечается, что изменения в закон позволят с помощью ранней постановки на учёт своевременно вести диагностику, принимать необходимые меры по сохранению беременности, прогнозировать возможные осложнения, а также выявлять женщин, которым требуется госпитализация.

Как отметил председатель партии СРЗП Сергей Миронов, предоставление декретного отпуска будет производиться по заявлению женщины и на основании выданного листка о нетрудоспособности при постановке на учет в женской консультации. При этом срок окончания отпуска не изменится и составит 70 дней после родов (86 дней — в случае осложненных родов, 110 дней — при многоплодной беременности).

«Мы понимаем, что далеко не все женщины захотят уйти в ранний декрет, тем более что зарплаты получать выгоднее, чем пособие. Но государство должно дать будущим мамам такую возможность», — считает Миронов.

Как передавало ИА Регнум, ранее идею продлить для россиянок оплачиваемый декретный отпуск до трёх лет поддержала глава комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Нина Останина. По её мнению, эта инициатива позволит женщинам в период декрета родить второго ребёнка.

16 января в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об увеличении пособия по уходу за детьми до полутора лет. Документ предполагал увеличение размера выплат с 40 до 60% от среднего заработка родителя. В настоящее время вышедшие в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от среднего заработка.

Вместе с этим в январе президент РФ Владимир Путин поручил увеличить пособие беременным студенткам до регионального прожиточного минимума. Решение должно быть принято до 15 апреля. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

До этого Путин называл поддержку материнства и детства, а также обеспечение достойного уровня жизни семей ключевым приоритетом для России.