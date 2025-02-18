Москва, 18 февраля, 2025, 05:31 — ИА Регнум. В России 1 марта вступают в силу изменения в правилах госрегистрации автомобилей. Нововведения коснутся оформления полиса ОСАГО, возможности снятия угнанного автомобиля с учёта, а также других аспектов, сообщила адвокат Елена Кудерко.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, одним из главных изменений станет отмена обязательного наличия полиса ОСАГО при постановке автомобиля на учёт.

«Важно понимать, что данное нововведение не отменяет саму обязанность страховать свою гражданскую ответственность — управление автомобилем без полиса ОСАГО по-прежнему влечет за собой административную ответственность», — приводит агентство «Прайм» слова Кудерко.

Помимо этого, изменения также позволят владельцам угнанного автомобиля снять его с учёта, благодаря чему им не придётся уплачивать транспортный налог.

Кроме этого, владельцам автомобилей будут отказывать в регистрации в случае неуплаты утильсбора. Вместе с этим снять автомобиль с учёта владельцы смогут с помощью портала «Госуслуги», отметила Кудерко.

Как передавало ИА Регнум, гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс 9 февраля сообщил, что параметры расчёта стоимости ОСАГО изменились в целом ряде субъектов РФ, из-за чего в каких-то регионах страховка подорожала, а в каких-то регионах подешевела.

Вместе с этим 16 января пресс-служба Банка России сообщила, что для некоторых видов транспорта с 27 января будут расширены границы тарифного коридора по ОСАГО. В регуляторе пояснили, что это связано с высокой убыточностью таких категорий транспорта.

Помимо этого, в декабре пресс-служба МВД информировала, что водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 или 2025 году, автоматически продлят на три года. Отмечалось, что автоматическое продление позволит миллионам водителей продолжать управлять транспортными средствами. Норма распространяется как на граждан, которые водят автомобиль в личных целях, так и на тех, кто работает за рулём.