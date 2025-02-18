Киев, 18 февраля, 2025, 05:13 — ИА Регнум. Британский спецназ, который охраняет главу киевского режима Владимира Зеленского, может однажды его арестовать. Таким мнением поделился 17 февраля находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Украинский парламентарий призвал Зеленского обратить внимание на то, что охраняющий его британский спецназ «в какой-то момент может превратиться в конвой». При этом Дубинский называет главу киевского режима нелестными прозвищами, используя обсценную лексику.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил депутат Верховной рады Дубинский, глава киевского режима Зеленский утратит власть на Украине до мая 2025 года. По мнению Дубинского, отказ президента США Дональда Трампа от гарантий безопасности для Украины автоматически ставит Зеленского в бедственное положение, ведь украинский конфликт не может быть завершён на условиях Запада лишь усилиями европейских стран.

В свою очередь, британский дипломат Ян Прауд предположил, что визит главы минфина США Скотта Бессента на Украину 12 февраля для подписания соглашения о продаже украинских минералов можно назвать началом конца политической карьеры главы киевского режима Зеленского.