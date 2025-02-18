Лондон, 18 февраля, 2025, 04:58 — ИА Регнум. Визит главы минфина США Скотта Бессента на Украину 12 февраля может стать концом политической карьеры главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом говорится в авторской статье дипломата Яна Прауда в журнале Responsible Statecraft.

Tarasov/Global Look Press

«Я подозреваю, что история зафиксирует 12 февраля 2025 года как начало конца этого акта в его политической карьере», — считает Прауд.

Он добавил, что Вашингтон подталкивает Зеленского на подписание «плохого» соглашения о редкоземельных металлах. По мнению Прауда, такая сделка может дорого обойтись Украине и стать для этой страны «серьёзным ударом».

«Украина в 2023 году экспортировала металлы на скудные 4,2 млрд долларов, так что ей понадобится почти 120 лет, чтобы вернуть долг США, потеряв в этом процессе жизненно важный источник экспортных доходов», — добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля журнал The Economist со ссылкой на источники писал, что Бессент выделил Зеленскому час на принятие решения по сделке о передаче Вашингтону минеральных ресурсов Украины. Бессент посетил Киев за несколько дней до начала Мюнхенской конференции по безопасности. Утверждается, что тогда украинскому политику вручили меморандум с предложением обменять ресурсы на дальнейшую военную помощь. В рамках предложения Соединённые Штаты Америки намеревались заполучить минеральные богатства Украины в полном объёме. По информации издания, Зеленский отказался и перенес обсуждение на Мюнхенскую конференцию. Однако там американская сторона предложила ему выделить природные ресурсы стоимостью 500 млрд долларов, чтобы «оплатить» уже поставленную Киеву помощь.

Впервые идею заполучить украинские ресурсы в обмен на дальнейшую помощь озвучил президент США Дональд Трамп. В свою очередь Зеленский позднее подтвердил, что Украина готова заключить сделку с США, однако не собирается передавать редкоземельные металлы в пользование американцам.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу главы Белого дома предложением о покупке американской помощи. Он подчеркнул, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.