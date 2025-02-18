Москва, 18 февраля, 2025, 04:31 — ИА Регнум. Останкинский суд Москвы арестовал двух мужчин под делу о поджогах электричек перед Новым годом в подмосковных Лобне и Дмитрове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

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«Установлено, что Артем Жаров и его подельник Даниил Кулаков согласились совершить поджог двух электропоездов по заданию неизвестного заказчика из Telegram-канала за 100 тыс. рублей. Роль Жарова как соучастника заключалась в видеофиксации на камеру в качестве отчета противоправных акций, а его знакомый Кулаков непосредственно осуществил поджог двух электропоездов», — приводит ТАСС отрывок из материалов дела.

Согласно данным следствия, в конце декабря Жаров и Кулаков пробрались на территорию железнодорожных станций, разбили стёкла кабин машинистов и подожгли их. В Лобне возгорание быстро потухло, однако в Дмитрове электричку пришлось снимать с эксплуатации из-за серьёзных повреждений кабины.

Позже, в начале января 2025 года, фигурантов задержали. Как утверждал Жаров, поджоги были совершены ради обещанных денег. По его словам, «представитель РЖД» связался с ним и предложил совершить поджоги, чтобы получить страховую выплату за списание неликвидного транспорта.

Защита фигурантов требует, чтобы действия квалифицировали не как теракт (ст. 205 УК РФ), а как умышленное уничтожение чужого имущества или приведение в негодность транспортных средства или путей сообщения (ст. 167 и ст. 267 УК РФ соответственно).

Как передавало ИА Регнум, в январе фигурантам предъявили обвинения в покушении на теракт, а также в теракте, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

До этого, 4 января, ФСБ сообщила о задержании четверых подростков 2007 и 2008 годов рождения за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению этого устройства.

Кроме этого, 3 января управление ФСБ по Запорожской области сообщило о ликвидации диверсанта, завербованного украинскими спецслужбами и готовившего теракт на территории региона. Злоумышленник оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован на месте.