Берлин, 18 февраля, 2025, 04:12 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи, в который войдут поставки бронемашин, ракет для ПВО и ударных беспилотников, предоставит Украине Германия. Это следует из обновленного перечня оружия, направленного ВСУ. Перечень размещен 17 февраля на портале правительства ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

В список вошли 56 бронемашин MRAP, ракета для системы средней дальности IRIS-T SLM и ракета для системы малой дальности IRIS-T SLS, а также 300 ударных БПЛА HF-1. Кроме того, Берлин включил в список помощи для Киева снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 41 тысячу боеприпасов для зенитных установок Gepard, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana 2, 50 тысяч артснарядов калибра 155 мм и две тысячи артснарядов калибра 122 мм.

Кроме того, Германия передаст Украине несколько сотен разведывательных беспилотников, две машины разминирования Wisent с запчастями, стрелковое оружие, а также шерстяные одеяла и перевязочные материалы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, ФРГ сможет постоянно помогать Украине только в том случае, если Евросоюз примет решение о ее специальном финансировании. Шольц добавил, что Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что решения по Украине не принимались на экстренном саммите лидеров стран Евросоюза в Париже. Глава МИД Польши Радослав Сикорский указал, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров стран ЕС на экстренный саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Такой шаг предпринят в ответ на политику президента США Дональда Трампа. Саммит состоялся на фоне ожиданий переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, которые назначены на 18 февраля. На них, в частности, обсудят урегулирование конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая иностранная помощь Киеву не сможет изменить ход спецоперации на Украине, а поставки вооружений киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.