Париж, 18 февраля, 2025, 03:48 — ИА Регнум. Россия и США в рамках переговоров якобы намерены обсуждать раздел не только Украины, но и Европы. С таким мнением выступил экс-комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Patrick Pleul/Global Look Press

«Когда мы видим сегодня участников за столом переговоров, то есть просто (президентов РФ и США. — Прим. ред.) Владимира Путина и Дональда Трампа, — это действительно касается раздела Украины, но давайте не будем заблуждаться, это также о разделе Европы», — заявил Бретон в эфире телеканала BFMTV.

По мнению бывшего еврочиновника, настоящий период является одним из самых важных в истории Европы, он сопоставим с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 февраля в Эр-Рияд прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Во вторник, 18 февраля, там пройдут переговоры России и США.

Ранее страны Евросоюза требовали, чтобы их также допустили к диалогу, однако, как сообщил 17 февраля Ушаков, переговоры состоятся только между Москвой и Вашингтоном. Кроме этого, он отметил, что главной целью предстоящей встречи с американской делегацией является начало нормализации отношений с США.

В свою очередь американский бизнесмен и глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск назвал прибытие российской делегации в Саудовскую Аравию демонстрацией компетентного лидерства.