Савона, Италия, 18 февраля, 2025, 03:34 — ИА Регнум. На танкере Seajewel произошли два взрыва во время выгрузки нефти в порту итальянского города Савоны. Об этом 17 февраля пишет издание Fatto Quotidiano.

(сс) Raw2Jpeg Танкер

Уточняется, что экипаж судна сообщил об инциденте в ночь с 14 на 15 февраля. Взрыв прогремел во время выгрузки нефти. При этом, по данным Fatto, ряд свидетелей утверждает, что на обшивке корабля найдена пробоина со следами воздействия извне. Утверждается, что металл вокруг пробоины вогнулся внутрь корпуса.

Обследование после взрыва не выявило пострадавших, утечек нефти не обнаружено. Специализированный персонал принял решение о приостановке выгрузки нефти после обнаружения ряда технических неполадок, которые предстоит устранить.

Прокуратура Савоны начала расследование происшествия, к работе привлечены водолазы из ВМС Италии. Кроме того, информацию об инциденте получило местное управление по борьбе с мафией. Проверяются все возможные версии, от поломки до намеренного подрыва судна. Газета Corriere della Sera поясняет, что нельзя исключать как версию о применении взрывного устройства, так и версию о случайно сдетонировавшем боеприпасе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трёх пробоин на танкере Koala в порту Усть-Луга.

Утром 9 февраля на танкере Koala при подготовке к работе главного двигателя произошёл взрыв в машинном отделении. Экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Никто из членов команды не пострадал. На борту танкера находится около 130 тыс. тонн мазута. Для его откачки в порт уже доставили насосы из Мурманска.

Порт потребовал от собственника танкера убрать судно в течение трёх месяцев. Финляндия инициировала собственное расследование и даже привлекла разведывательную авиацию для сбора информации.