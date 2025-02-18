Воронеж, 18 февраля, 2025, 03:07 — ИА Регнум. В небе над Воронежской областью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) российских военных перехватили и сбили несколько украинских БПЛА. Об этом в ночь на 18 февраля сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены ещё несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших и разрушений в результате атаки ВСУ нет, уточнил глава региона. Перед этим Гусев информировал об уничтожении другого украинского БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории Краснодарского края. В результате атаки повреждения получили более 50 домовладений в Северском и Славянском районах региона. Пострадала женщина.

16 февраля в Краснодарском крае ВСУ попытались атаковать объект гражданской инфраструктуры в Славянске-на-Кубани. Обломки украинского дрона упали на частные жилые дома, в одном из них повредилось остекление, в другом — кровля. При атаке украинского беспилотника пострадала четырёхлетняя девочка.