Вашингтон, 18 февраля, 2025, 02:52 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск прокомментировал прибытие российской делегации на переговоры с США в Эр-Рияд.

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«Вот как выглядит компетентное лидерство», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter) под новостью о прибытии российской делегации в столицу Саудовской Аравии.

Вечером 17 февраля в Эр-Рияд прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Во вторник, 18 февраля, там пройдут переговоры России и США.

Как передавало ИА Регнум, Ушаков по прибытии в Эр-Рияд отметил, что начало нормализации российско-американских отношений является главной целью предстоящих переговоров. Кроме того, Ушаков добавил, что российская делегация прибыла исключительно для двусторонних контактов с США. Об участии украинской стороны речи идти не может, заявил он. Помощник президента подчеркнул, что российская делегация прибыла на переговоры с серьёзным подходом. При этом он призвал не рассуждать преждевременно о том, есть ли шанс на снижение напряжённости между Россией и США.

В свою очередь ранее Лавров выразил готовность выслушать позицию представителей США и передать её российскому руководству, которое определит дальнейшие шаги. Дипломат также подчеркнул, что Россия не пойдет ни на какие уступки в ходе разрешения украинского кризиса.

Вместе с этим 17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Эр-Рияде в первую очередь будут обсуждать восстановление российско-американских отношений, подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию и организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.