Ла-Пас, 18 февраля, 2025, 02:42 — ИА Регнум. Более 30 человек погибли, ещё 15 получили ранения в результате падения в пропасть пассажирского автобуса на юге Боливии. Об этом 17 февраля сообщило издание La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на автотрассе Потоси — Оруро в департаменте Потоси. Уточняется, что автобус упал с высоты 800 метров. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

«Предварительно, погиб 31 человек. Еще не все тела удалось достать, работа продолжается, проводится расследование», — пояснил представитель полиции Лимберт Чоке.

В результате ДТП пострадали 15 человек, среди них двое детей, состояние которых названо тяжёлым, они находятся в реанимации в местной больнице. Всего из 15 пострадавших госпитализировано 13 человек.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Боливии автобус, перевозивший 47 пассажиров, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погибли по меньшей мере 11 человек, ещё 28 получили ранения.