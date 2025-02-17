Москва, 18 февраля, 2025, 02:23 — ИА Регнум. Долг американской компании Google перед российскими СМИ составляет 2,8 дуодециллиона (число с 39 нулями) рублей. Об этом 17 февраля сообщили в Арбитражном суде Москвы.

Robert Scoble Google

«Сумма по подсчетам управляющего составляет 2,8 дуодециллиона рублей. Всех активов на планете Земля не хватит, даже у нас в галактике Млечного Пути нет ресурсов, чтобы рассчитаться с этой суммой», — приводит слова юриста «РИА Новости».

Суд попросили признать требования по задолженности реестровыми, чтобы предприятие сначала рассчиталось с долгами по зарплате, а затем занималось другими задолженностями. Однако суд отказал в этом.

Как передавало ИА Регнум, в 2020 году «Царьград» и РИА ФАН подали иски к Google LLC, Google Ireland и ООО «Гугл» с требованием восстановить заблокированные аккаунты на YouTube. В 2021 году суд обязал Google восстановить доступ, но корпорация не исполнила решение. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тыс. рублей, сумма штрафа удваивается каждую неделю.

Позже присоединились телеканал «Звезда», Первый канал, ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал» и ИП Симоньян М. С., представляющий YouTube-канал Маргариты Симоньян.

В октябре 2024 года сумма долга составляла 2 ундециллиона (число с 36 нулями) рублей.

При этом ранее адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов заявил, что в случае, если корпорация Google будет участвовать в судебном процессе, количество нулей в итоговой задолженности может быть уменьшено. Штрафные санкции в чистом виде обжаловать будет нельзя, но если компания захочет исполнить данное судебное решение и уплатить штрафы, которые были начислены, то теоретически возможность уменьшения суммы могла бы присутствовать, предположил эксперт.