Вашингтон, 18 февраля, 2025, 02:04 — ИА Регнум. Надежду на расширение сотрудничества США с Саудовской Аравией в сфере экономики и обороны выразил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом 17 февраля говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюса.

US Senate Марко Рубио

Рубио встретился в Эр-Рияде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и с главой МИД королевства принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Госсекретарь выразил надежду на расширение экономического и оборонного сотрудничества между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, а также выразил приверженность дальнейшему укреплению двустороннего партнерства», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в заявлении указано, что Рубио и наследный принц подтвердили приверженность реализации режима прекращения огня в секторе Газа и работе по обеспечению освобождения заложников, включая граждан США, движением ХАМАС. Госсекретарь США отметил важность договорённости по Газе, «содействующей региональной безопасности».

Также стороны обсудили вопросы продвижения общих интересов в Ливане, Сирии и во всём регионе в целом, включая безопасность на Красном море.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил с ним предстоящие переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

15 февраля глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Макрон пригласил лидеров стран ЕС на экстренный саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Такой шаг предпринят в ответ на политику президента США Трампа.

Саммит состоялся на фоне ожиданий переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, которые назначены на 18 февраля.