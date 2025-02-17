Вашингтон, 18 февраля, 2025, 01:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил с ним предстоящие переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Белого дома.

Shealah Craighead/Global Look Press

«Сегодня состоялся дружественный телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном», — сообщили в Белом доме.

Отмечается, что Трамп и Макрон обсудили вооружённый конфликт на Украине, а также предстоящие во вторник, 18 февраля, переговоры в Саудовской Аравии между Россией и США.

Помимо этого, глава Белого дома и французский лидер затронули экстренный саммит лидеров Евросоюза в Париже.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 15 февраля, глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Макрон пригласил лидеров стран ЕС на экстренный саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Такой шаг предпринят в ответ на политику президента США Трампа.

Саммит состоялся на фоне ожиданий переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, которые назначены на 18 февраля. На них, в частности, обсудят урегулирование конфликта на Украине. Страны Евросоюза требовали, чтобы их также допустили к диалогу, однако, как сообщил 17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков по прибытии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияд, переговоры состоятся только между Москвой и Вашингтоном. Кроме этого, он отметил, что главной целью предстоящей встречи с американской делегацией является начало нормализации отношений с США.