Киев, 18 февраля, 2025, 01:14 — ИА Регнум. Возгорание на промышленном предприятии произошло после серии взрывов в Святошинском районе Киева. Об этом 17 февраля сообщил мэр города Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

ИА Регнум Кличко, Киев

Как уточнил Кличко, после взрывов произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Кроме того, по словам мэра Киева, загорелись автомобили в соседнем дворе.

Перед этим Кличко сообщил о взрывах в городе и предупредил о работе средств противовоздушной обороны.

Минобороны России пока не информировало о нанесенных ударах по военным объектам на Украине. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что рекордное количество российских ракет «Искандер» поразило военные цели в Киеве ночью 12 февраля.

Пресс-служба Минобороны РФ утром 12 февраля сообщила, что ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара были достигнуты, все спланированные объекты поражены, отмечалось в сообщении.