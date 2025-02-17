Торонто, Канада, 18 февраля, 2025, 01:09 — ИА Регнум. Как минимум 15 человек пострадали в результате крушения самолёта авиакомпании Delta Airlines в аэропорту Торонто, сообщил телеканал CTV.

Chad Hipolito/Global Look Press

По данным телеканала, в больницы Торонто уже доставлены как минимум 12 пострадавших. У них выявили лёгкие травмы. О состоянии троих пострадавших не сообщается.

Всего на борту находились 80 человек — 76 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным Федерального управления гражданской авиации США, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

Как передавало ИА Регнум, самолёт авиакомпании Delta Airlines, прибывший из американского Миннеаполиса, перевернулся при посадке в аэропорту Торонто днём 17 февраля. Пассажиры самолёта опубликовали кадры с места ЧП, на которых можно видеть перевернувшийся фюзеляж воздушного судна. Кроме этого, у самолёта при посадке оторвало крылья.

Как отметила констебль Сара Паттен, обстоятельства происшествия неизвестны. На данный момент аэропорт приостановил вылеты и приём авиарейсов.