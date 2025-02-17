Торонто, Канада, 18 февраля, 2025, 00:37 — ИА Регнум. Международный аэропорт Торонто имени Пирсона, где борт авиакомпании Delta Airlines перевернулся при посадке, приостановил вылеты и приём авиарейсов. Об этом проинформировал телеканал CTV.

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Согласно данным с сайта воздушной гавани, вылеты и прилёты авиарейсов в аэропорту задерживаются. Вместе с этим аэропорт на данный момент официально не уведомлял о введении ограничений на работу воздушной гавани.

Как передавало ИА Регнум, самолёт авиакомпании Delta Airlines, прибывший из американского Миннеаполиса, перевернулся при посадке в аэропорту Торонто днём 17 февраля.

По данным телеканала CTV, в результате инцидента погибших нет, однако пострадали как минимум 15 человек. Вместе с этим пассажиры самолёта опубликовали кадры с места ЧП, на которых можно видеть перевернувшийся фюзеляж воздушного судна. Кроме этого, у самолёта при посадке оторвало крылья.

Как отметила констебль Сара Паттен, обстоятельства происшествия неизвестны.