Краснодар, 18 февраля, 2025, 00:28 — ИА Регнум. Более 50 домовладений получили повреждения после атак украинских беспилотников в Северском и Славянском районах Краснодарского края. Об этом 17 февраля сообщили в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Уточняется, что после атак беспилотников 16 и 17 февраля повреждения получил 51 дом. В Славянском районе комиссия осмотрела дома по четырем из пяти адресов, наиболее пострадавший дом осмотрят 18 февраля, так как весь день там работали сотрудники МЧС.

В посёлке Ильский Северского района комиссия после получения заявок о повреждении объектов осмотрела 46 домов и два нежилых объекта. Всего в домах проживают 122 человека.

«Специалисты зафиксировали ущерб, получили необходимые документы от собственников. Владельцам окажут помощь в восстановлении домов», — уточнили в региональном оперштабе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ночью 17 февраля киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Повреждены 12 домов в посёлке Ильский, пострадала женщина.

16 февраля в Краснодарском крае ВСУ попытались атаковать объект гражданской инфраструктуры в Славянске-на-Кубани. Обломки украинского дрона упали на частные жилые дома, в одном из них повредилось остекление, в другом — кровля. При атаке украинского беспилотника пострадала четырёхлетняя девочка.