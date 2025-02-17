Анкара, 18 февраля, 2025, 00:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не будет участвовать в предстоящих переговорах России и США в Эр-Рияде, «даже если его попросят об этом».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мои визиты не имеют ничего общего с этими переговорами. Хотя, когда я приеду в Саудовскую Аравию, я спрошу у его величества, что он знает о темах переговоров», — заявил Зеленский.

По мнению главы киевского режима, любые переговоры по украинскому конфликту без участия Киева якобы не будут иметь никакого результата.

«Мы не можем признавать никаких договорённостей относительно нас, которые были сделаны без нас. Мы не признаем такие соглашения», — заявил Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков по прибытии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияд заявил, что переговоры состоятся только между Москвой и Вашингтоном, никаких трёхсторонних контактов с представителями Киева не планируется. Кроме этого, он отметил, что главной целью предстоящей встречи с американской делегацией является нормализация отношений с Вашингтоном.

Накануне Лавров выразил готовность выслушать позицию представителей США и передать её российскому руководству, которое определит дальнейшие шаги. Дипломат также подчеркнул, что Россия не пойдет ни на какие уступки в ходе разрешения украинского кризиса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Эр-Рияде в первую очередь будут обсуждать восстановление российско-американских отношений, подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию и организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.