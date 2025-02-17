Париж, 17 февраля, 2025, 23:40 — ИА Регнум. Заявление по итогам экстренного саммита лидеров Евросоюза в Париже сделала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 17 февраля в соцсети X.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

«Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности», — написала глава ЕК.

Кроме того, фон дер Ляйен добавила, что «Европа предоставляет полную долю военной поддержки Украины» и подчеркнула, что Евросоюзу необходимо усиливать свою собственную оборону.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, решения по Украине не принимались на экстренном саммите лидеров Евросоюза в Париже.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров стран ЕС на экстренный саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Такой шаг предпринят в ответ на политику президента СШАДональда Трампа.

Саммит состоялся на фоне ожиданий переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, которые назначены на 18 февраля. На них, в частности, обсудят урегулирование конфликта на Украине. Страны Евросоюза требовали, чтобы их также допустили к диалогу, но во встрече будут участвовать только российская и американская делегации.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая иностранная помощь Киеву не сможет изменить ход спецоперации на Украине, а поставки вооружений киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.