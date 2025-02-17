Ушёл из жизни создатель шоколадной пасты Nutella Франческо Ривелла
Рим, 17 февраля, 2025, 23:24 — ИА Регнум. Итальянский химик и создатель шоколадной пасты Nutella Франческо Ривелла скончался в возрасте 97 лет. Об этом 17 февраля сообщила газета Il Messaggero.
По данным издания, Франческо Ривелла умер 14 февраля, ровно через 10 лет после смерти своего начальника Микеле Ферреро, умершего 14 февраля 2015 года.
Ривелла родился в городе Барбареско, регион Пьемонт. Он получил диплом химика-технолога в Туринском университете и пришёл на работу в компанию Ferrero в 1952 году. Ривелла сыграл ключевую роль в создании «революционных» продуктов компании и стал топ-менеджером и правой рукой главы компании Микеле Ферреро.
Отмечается, что именно Ривелла создал рецепт легендарной шоколадной пасты Nutella (1964). Кроме того, в годы его работы Ferrero стала производить конфеты Mon Cherì (1956), мятные пастилки Tic Tac (1969), Kinder Cioccolato (1968), шоколадные яйца Kinder Sorpresa (1974) и конфеты Ferrero Rocher (1982).
Ривелла проработал в компании более 40 лет, до своего выхода на пенсию в 1993 году. Он жил в городе Альба, увлекался садоводством. У него осталось четверо детей.