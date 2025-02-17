Рим, 17 февраля, 2025, 23:24 — ИА Регнум. Итальянский химик и создатель шоколадной пасты Nutella Франческо Ривелла скончался в возрасте 97 лет. Об этом 17 февраля сообщила газета Il Messaggero.

Global Look Press/Razmik Zackaryan/URA.RU

По данным издания, Франческо Ривелла умер 14 февраля, ровно через 10 лет после смерти своего начальника Микеле Ферреро, умершего 14 февраля 2015 года.

Ривелла родился в городе Барбареско, регион Пьемонт. Он получил диплом химика-технолога в Туринском университете и пришёл на работу в компанию Ferrero в 1952 году. Ривелла сыграл ключевую роль в создании «революционных» продуктов компании и стал топ-менеджером и правой рукой главы компании Микеле Ферреро.

Отмечается, что именно Ривелла создал рецепт легендарной шоколадной пасты Nutella (1964). Кроме того, в годы его работы Ferrero стала производить конфеты Mon Cherì (1956), мятные пастилки Tic Tac (1969), Kinder Cioccolato (1968), шоколадные яйца Kinder Sorpresa (1974) и конфеты Ferrero Rocher (1982).

Ривелла проработал в компании более 40 лет, до своего выхода на пенсию в 1993 году. Он жил в городе Альба, увлекался садоводством. У него осталось четверо детей.