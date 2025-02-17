Торонто, Канада, 17 февраля, 2025, 23:22 — ИА Регнум. В международном аэропорту Торонто имени Пирсона при посадке перевернулся самолёт авиакомпании Delta Airlines, прибывший из американского Миннеаполиса. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным телеканала CP24, в результате инцидента погибших нет, однако пострадали как минимум восемь человек.

Вместе с этим пассажиры самолёта опубликовали кадры с места ЧП, на которых можно видеть перевернувшийся фюзеляж воздушного судна. Кроме этого, у самолёта при посадке оторвало крылья.

Как отметила констебль Сара Паттен в беседе с Reuters, обстоятельства происшествия неизвестны.

«Насколько я понимаю, большинство пассажиров выжили и не пострадали, но мы всё ещё пытаемся убедиться в этом, поэтому продолжаем расследование на месте происшествия», — заявила Паттен.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля в аэропорту Перми пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Инцидент повлиял на работу авиаузла. Аэропорт Большое Савино временно закрыли на приём и выпуск воздушных судов. На запасные аэродромы отправили два рейса ― из Екатеринбурга и Ижевска.

До этого, утром 25 января, в посёлке Нелькан в Хабаровском крае воздушное судно «Хабаровских авиалиний», на борту которого находились 23 пассажира, не смогло взлететь при разгоне. Во время торможения Ан-24 выехал за ВПП на расстояние почти 30 м и врезался в кусты. Лайнер временно отстранили от полётов, эксперты проведут оценку его технического состояния.