Москва, 17 февраля, 2025, 23:10 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 17 февраля провёл встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

Пресс-служба СБ

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и текущую ситуацию в Сербии.

«Было подтверждено категорическое неприятие вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств. С российской стороны обозначена готовность и далее оказывать поддержку братскому народу Сербии в поддержании стабильности», — отмечается в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

Вместе с этим Шойгу и Вулин договорились активизировать межведомственный диалог по противодействию «цветным революциям».

Кроме того, стороны условились поддерживать контакты по линии советов безопасности двух стран в целях укрепления дружественных связей России и Сербии.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа 2024 года Вулин отмечал, что Сербия никогда не была в лучших отношениях с Россией, чем сейчас. Вулин добавил, что экономически, политически и любым другим образом Россия и Сербия — это две страны, которые разделяют не только общее прошлое, но и будущее. По его словам, Сербией и Россией разделяется и убежденность в том, что будущее может и должно быть в мире равноправных, где одна большая сила не будет определять для остального мира, что и как делать.