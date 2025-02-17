Эр-Рияд, 17 февраля, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Переговоры в Эр-Рияде состоятся только между Москвой и Вашингтоном, никаких трёхсторонних контактов с представителями Киева не планируется. Об этом 17 февраля сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя в эфире телеканала «Россия 24» информацию о прибытии в Саудовскую Аравию некой группы украинских представителей.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС

«Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Это двусторонние переговоры, чисто двусторонние. Никаких трёхсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть», — подчеркнул Ушаков, комментируя информацию о том, что в Саудовской Аравии, помимо представителей России и США, уже находится некая украинская делегация.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в переговорах с США.

По прибытии в столицу Саудовской Аравии Ушаков отметил, что главной целью предстоящей встречи с американской делегацией является нормализация отношений с Вашингтоном.

Накануне Лавров выразил готовность выслушать позицию представителей США и передать её российскому руководству, которое определит дальнейшие шаги. Дипломат также подчеркнул, что Россия не пойдет ни на какие уступки в ходе разрешения украинского кризиса.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Эр-Рияде в первую очередь будут обсуждать восстановление российско-американских отношений, подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию и организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Представитель главы ООН Стефан Дюжаррик назвал критически важными предстоящие переговоры в Эр-Рияде. Дюжаррик добавил, что в ООН намерены наблюдать за тем, какими будут результаты российско-американских переговоров.