Эр-Рияд, 17 февраля, 2025, 22:43 — ИА Регнум. Начало нормализации российско-американских отношений является главной целью предстоящих переговоров России и США в Эр-Рияде. Об этом 17 февраля заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Вечером 17 февраля Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров прибыли в Эр-Рияд.

«Главное — начать нормализацию отношений между нами и Вашингтоном», — отметил помощник президента в эфире телеканала «Россия 24» по прибытии в столицу Саудовской Аравии.

Кроме того, Ушаков добавил, что российская делегация прибыла исключительно для двусторонних контактов с США. Об участии украинской стороны речи идти не может, заявил он.

Помощник президента подчеркнул, что российская делегация прибыла на переговоры с серьёзным подходом. При этом он призвал не рассуждать преждевременно о том, есть ли шанс на снижение напряжённости между Россией и США.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Эр-Рияде в первую очередь будут обсуждать восстановление российско-американских отношений, подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию и организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

До этого, 15 февраля, Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны договорились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в двусторонних отношениях и для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Беседа длилась около полутора часов. Лидеры обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

После этого Трамп позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а позднее отметил, что Украина едва ли вернётся к границам 1991 года. Также он заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

20 января Путин напомнил о готовности России к переговорам по разрешению конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что целью таких переговоров должен стать долгосрочный мир, а не временное перемирие. Он также отметил, что диалог должен строиться на принципах равноправия и взаимного уважения.