Париж, 17 февраля, 2025, 22:33 — ИА Регнум. Решения по Украине не принимались на экстренном саммите лидеров Евросоюза в Париже. Такое заявление сделал 17 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе пресс-конференции, её трансляция ведется телеканалом TVP Info.

Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

«Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения, обязательные для исполнения», — пояснил Туск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров стран ЕС на экстренный саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Такой шаг предпринят в ответ на политику президента СШАДональда Трампа.

Саммит пройдет на фоне ожиданий переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, которые назначены на 18 февраля. На них, в частности, обсудят урегулирование конфликта на Украине. Страны Евросоюза требовали, чтобы их также допустили к диалогу, но во встрече будут участвовать только российская и американская делегации.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая иностранная помощь Киеву не сможет изменить ход спецоперации на Украине, а поставки вооружений киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.