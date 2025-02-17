Эр-Рияд, 17 февраля, 2025, 22:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в переговорах с США. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Telegram/МИД России

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Эр-Рияд для встречи с представителями администрации США», — говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

По прибытии в столицу Саудовской Аравии Ушаков отметил, что главной целью предстоящей встречи с американской делегацией является нормализация отношений с Вашингтоном.

Вместе с этим помощник президента подчеркнул, что об участии Киева в данных переговорах речи идти не может.

До этого Ушаков уточнял, что к диалогу также могут привлечь главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лавров выразил готовность выслушать позицию представителей США и передать её российскому руководству, которое определит дальнейшие шаги. Дипломат также подчеркнул, что Россия не пойдет ни на какие уступки в ходе разрешения украинского кризиса.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Эр-Рияде в первую очередь будут обсуждать восстановление российско-американских отношений, подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию и организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Вместе с этим представитель главы ООН Стефан Дюжаррик назвал критически важными предстоящие переговоры в Эр-Рияде. Дюжаррик добавил, что в ООН намерены наблюдать за тем, какими будут результаты российско-американских переговоров.