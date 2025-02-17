Париж, 17 февраля, 2025, 22:01 — ИА Регнум. Германия сможет постоянно помогать Украине только в том случае, если Евросоюз примет решение о ее специальном финансировании. Об этом 17 февраля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с журналистами в Париже.

Global Look Press/IMAGO/Rüdiger Wölk

«Все пытаются финансировать это за счет сокращения бюджета нашей страны, за счет сокращения инвестиций в инфраструктуру, такую как железные дороги, дороги или другие проекты, или за счет сокращения нашей социальной поддержки», — отметил он на полях экстренного саммита стран ЕС.

Шольц добавил, что Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров стран ЕС на саммит, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Это было сделано в ответ на политику президента США Дональда Трампа.

Саммит пройдет на фоне ожиданий переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, которые назначены на 18 февраля. На них, в частности, обсудят урегулирование конфликта на Украине. Страны Евросоюза требовали, чтобы их также допустили к диалогу, но во встрече будут участвовать только российская и американская делегации.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая иностранная помощь Киеву не сможет изменить ход спецоперации на Украине, а поставки вооружений киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что передача оружия киевскому режиму только истощает ресурсы государств, принимающих участие в поддержке Украины.