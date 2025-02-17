Москва, 17 февраля, 2025, 21:51 — ИА Регнум. Россия прекратила действие соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано 17 февраля на официальном портале правовой информации.

Александр Полегенько/ТАСС

«В соответствии с п. 1 ст. 37 Федерального закона «O международных договорах Российской Федерации» прекратить действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в Москве 20 марта 2012 года», — говорится в документе.

Министерству иностранных дел РФ поручено уведомить украинскую сторону о принятом решении.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора от 24 декабря 2003 года о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В пояснительной записке сообщалось, что берега Азовского моря и Керченского пролива после вхождения в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей принадлежат исключительно России, а Украина утратила в их отношении статус прибрежного государства.