Москва, 17 февраля, 2025, 21:30 — ИА Регнум. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил главе дипломатии ЕС Кае Каллас свидетельства гибели мирного населения РФ в ходе украинского конфликта и призвал её оказать воздействие на киевский режим, чтобы прекратить преступления ВСУ против мирных жителей. Об этом 17 февраля сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

Ранее Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что в ходе конфликта мирные россияне не погибают.

Отмечается, что в ответ Фадеев направил ей свежие подборки свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения.

«Такая оценка ошеломляет своей предвзятостью и свидетельствует о нежелании понимать природу, масштаб и последствия трагического противостояния», — говорится в сопроводительном письме Фадеева.

Глава СПЧ отметил, что действующая в рамках совета постоянная комиссия в течение почти трёх лет обрабатывает сообщения о нарушениях прав человека украинскими военными в отношении как собственного населения, так и россиян. Эти данные направляются в том числе в органы ЕС.

Подчёркивается, что все эти годы ВСУ не сокращают число обстрелов мирных населённых пунктов, активно применяя средства стран НАТО, а также беспилотные летательные аппараты.

«Направляем вам для изучения последние из собранных нами материалов. Призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», — добавил Фадеев.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ВСУ действуют более жестоко, чем гитлеровские преступники времён Второй мировой войны.

После освобождения от украинских военных села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что ВСУ держали в заложниках жителей и убили почти всех мужчин. Освободившие населённый пункт штурмовики обнаружили выживших жителей, которые рассказали о мучениях и существовании в ужасающих условиях. Как оказалось, в селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили бойцы ВСУ.

Подобным образом ВСУ действовали в Русском Поречном Курской области. После того как 17 января российские военные освободили населённый пункт, там обнаружили тела убитых мирных жителей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в освобождённом селе нашли обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией.