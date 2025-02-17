Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2025, 21:36 — ИА Регнум. Предстоящие переговоры между представителями России и США в Эр-Рияде очень важны, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет следить за встречей. Об этом 17 февраля заявил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Global Look Press/Xie E/XinHua

«Любой диалог между государствами-членами, любой диалог, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности, с той ролью, которую, как мы все знаем, они играют, является критически важным», — процитировало его ТАСС.

Дюжаррик добавил, что в ООН намерены наблюдать за тем, какими будут результаты российско-американских переговоров.

Как передавало ИА Регнум, переговоры между РФ и США в Эр-Рияде назначили на 18 февраля. В российскую делегацию вошли помощник президента страны Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. К диалогу также могут привлечь главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Эр-Рияде в первую очередь будут обсуждать восстановление российско-американских отношений, подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию и организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.