Москва, 17 февраля, 2025, 21:15 — ИА Регнум. Странам Евросоюза нужно думать не о том, как защитить интересы Украины, а о переговорах по защите Дании, учитывая притязания США на Гренландию. Об этом 17 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/Olaf Krüger/imageBROKER.com

Она отметила, что ряд стран ЕС хотят участвовать в переговорах по мирному урегулированию на Украине, хотя эта страна не входит в Евросоюз и далека от европейских ценностей.

«В то же самое время у действительного члена ЕС и НАТО — Дании — огромные проблемы. У неё пытаются слямзить огромный кусок территории: Гренландию. И речь уже не идет о гипотетических сценариях», — напомнила Захарова в Telegram-канале.

Дипломат предложила странам ЕС обсудить помощь Дании, пока США не добились от неё территориальных уступок. Для этого можно использовать ОБСЕ и усадить американскую сторону за стол переговоров, если это получится.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля журналист американского канала CNN попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова прокомментировать заявление администрации США, что при урегулировании конфликта России и Украины потребуются уступки от обеих сторон. Министр на это ответил шуткой: «Вы про Данию с Гренландией?»

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет включить Гренландию в состав США. По его мнению, это необходимо для защиты «свободного мира».

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен на это ответил, что американский лидер не получит Гренландию. Министр подчеркнул, что судьба острова должна определяться его жителями и они защищены международным правом и Уставом ООН.

Трамп после этого заявил, что Вашингтон сможет установить контроль над Гренландией, несмотря на возражения Дании. Он также считает, что народ острова якобы хочет стать частью США.