Москва, 17 февраля, 2025, 21:00 — ИА Регнум. Предстоящая встреча российской и американской делегаций в Саудовской Аравии является хорошим и позитивным знаком, но делать какие-либо прогнозы пока рано. Об этом 17 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков американскому телеканалу CNN.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Это хорошо и очень позитивно, что мы собираемся вместе, чтобы поговорить. Но пока немного преждевременно делать какие-либо прогнозы», — отметил он.

Представитель Кремля призвал подождать и посмотреть, каким будет начало диалога.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля Песков сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков проведут переговоры с представителями американской администрации в Эр-Рияде. Планируется, что они обсудят перспективы восстановления двусторонних отношений, урегулирование конфликта на Украине, а также организацию возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Лавров выразил готовность выслушать позицию представителей США и передать её российскому руководству, которое определит дальнейшие шаги. Дипломат также подчеркнул, что Россия не пойдет ни на какие уступки в ходе разрешения украинского кризиса.

12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Беседа длилась около полутора часов. Лидеры обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

20 января Путин напомнил о готовности России к переговорам по разрешению конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что целью таких переговоров должен стать долгосрочный мир, а не временное перемирие. Он также отметил, что диалог должен строиться на принципах равноправия и взаимного уважения.