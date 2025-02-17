Вашингтон, 17 февраля, 2025, 21:07 — ИА Регнум. Германию необходимо освободить еще раз. Об этом 17 февраля заявил американский предприниматель, глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск.

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«Да, на полном серьёзе», — ответил Маск на комментарий одного из пользователей в соцсети X, спросившего, не настало ли время «вновь освободить Германию».

Эта тема была поднята при обсуждении сообщения о том, что в Германии полиция задержала людей за публикацию расистских высказываний в интернете.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля Маск поделился новостью, что в ходе инсценировочных выборов в немецких школах победила партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). По словам главы DOGE, дети понимают, как голосовать, и с ними всё будет в порядке.

Маск неоднократно критиковал действующее правительство Германии и поддерживал АдГ. Когда канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что свобода слова в Европе не должна распространяться на правые партии, американский бизнесмен исказил фамилию и имя главы немецкого правительства так, чтобы они звучали как ругательство.