Москва, 17 февраля, 2025, 20:28 — ИА Регнум. Следственный комитет проведёт проверку по факту угроз и нарушения прав россиян в Абхазии. Об этом 17 февраля сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Абхазия. Сухум.

«В ряде средств массовой информации сообщается, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, имеющих в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. При этом высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности», — приводит её слова Telegram-канал СК.

Петренко отметила, что в соответствии с ч.3 ст.12 УК РФ иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина РФ.

Она добавила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Он поставил ход проведения проверки на личный контроль.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля состоялся первый тур выборов президента Абхазии. Председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан сообщал, что в 18:00 мск явка превысила 55%, что позволяет считать выборы состоявшимися.

16 февраля Маршан заявил, что вице-президент Абхазии Бадра Гунба лидирует в первом туре президентских выборов в республике, набрав 46,38% голосов, вторым идёт оппозиционер Адгур Ардзинба с 36,92%. Поскольку никому из кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов, в республике будет проведён второй тур выборов.

По данным ЦИК республики, для проведения голосования было оборудовано 152 избирательных участка в Абхазии. Ещё два участка открылось на территории России — в Москве и Черкесске.