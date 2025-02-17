В США предрекли Киеву «болезненные уступки» в ходе переговоров по Украине
NYT: Украине придется пойти на «болезненные уступки» для мирного урегулирования
Вашингтон, 17 февраля, 2025, 20:54 — ИА Регнум. Украина не сможет обратить вспять наступление российской армии, поэтому ей придется пойти на «болезненные уступки» для урегулирования конфликта. Об этом заявила американская газета The New York Times (NYT).
«Любая сделка, скорее всего, будет включать болезненные уступки со стороны Киева <…> Это также означает, что Россия почти наверняка будет вести жесткий торг», — говорится в материале.
По мнению издания, в ходе переговоров по разрешению украинского кризиса Россия сохранит контроль над населенными пунктами, освобожденными в ходе спецоперации. Территориальные споры, считает газета, потом будут улаживать дипломатическим путем в течение 10-15 лет.
Как передавало ИА Регнум, на 18 февраля в Эр-Рияде запланированы переговоры между представителями РФ и США. В российскую делегацию вошли помощник президента страны Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. Также к ним может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Лавров отметил, что Россия в ходе переговоров по Украине не пойдет ни на какие территориальные уступки в ходе разрешения украинского кризиса. Он напомнил, что ранее власти Советского Союза уже делали подобные уступки Украинской ССР.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 февраля назвала неприемлемыми заморозку конфликта на Украине или временное перемирие. Если РФ пойдет на этот шаг, то Запад воспользуется паузой, чтобы укрепить военный потенциал киевского режима, объяснила она.