Вашингтон, 17 февраля, 2025, 20:54 — ИА Регнум. Украина не сможет обратить вспять наступление российской армии, поэтому ей придется пойти на «болезненные уступки» для урегулирования конфликта. Об этом заявила американская газета The New York Times (NYT).

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Любая сделка, скорее всего, будет включать болезненные уступки со стороны Киева <…> Это также означает, что Россия почти наверняка будет вести жесткий торг», — говорится в материале.

По мнению издания, в ходе переговоров по разрешению украинского кризиса Россия сохранит контроль над населенными пунктами, освобожденными в ходе спецоперации. Территориальные споры, считает газета, потом будут улаживать дипломатическим путем в течение 10-15 лет.

Как передавало ИА Регнум, на 18 февраля в Эр-Рияде запланированы переговоры между представителями РФ и США. В российскую делегацию вошли помощник президента страны Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. Также к ним может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Лавров отметил, что Россия в ходе переговоров по Украине не пойдет ни на какие территориальные уступки в ходе разрешения украинского кризиса. Он напомнил, что ранее власти Советского Союза уже делали подобные уступки Украинской ССР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 февраля назвала неприемлемыми заморозку конфликта на Украине или временное перемирие. Если РФ пойдет на этот шаг, то Запад воспользуется паузой, чтобы укрепить военный потенциал киевского режима, объяснила она.