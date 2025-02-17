Москва, 17 февраля, 2025, 20:22 — ИА Регнум. Количество утечек персональных данных в мире продолжает расти, а угрозы кибербезопасности становятся всё более серьезными. Для защиты данных рекомендуется использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию и внимательно следить за потенциальными угрозами. Об этом заявили ИА Регнум эксперты.

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«Десятилетиями западные IT-гиганты заявляли, что олицетворяют свободу, безопасность и удобство. Но на деле их монополия привела к постоянным утечкам, слежке и манипуляциям. Они неспособны защитить даже собственные сервисы от хакеров, не говоря уже о сохранности данных пользователей. Россияне, продолжающие доверять этим платформам, фактически сами передают информацию о себе в руки мошенников и западных спецслужб», — заявил член Общественного совета при Минцифры РФ, зампредседателя комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Георгий Волков.

Он призвал россиян отказаться от сомнительных VPN-сервисов и переходить на отечественные безопасные и проверенные платформы, которые действительно заботятся о конфиденциальности.

«Одним из главных каналов утечек в России стали попытки получить доступ к запрещённым соцсетям различными сомнительными методами. Мошенники активно пользуются этим: они создают поддельные VPN-сервисы, подменяют сайты входа, запрашивают доступ к учётным записям, а затем продают персональные данные пользователей на теневых платформах. Желание россиян использовать иностранные соцсети делает их легкой мишенью для преступников», — отметил эксперт РОЦИТ Максим Ксензов.

Он подчеркнул, что безопасность в Сети должна быть приоритетом и это обеспечивают отечественные платформы, которые не передают данные третьим сторонам и доступны без использования средств обхода.

В 2024 году число утечек данных по всему миру достигло рекордного уровня, превысив 5,5 млрд случаев, что в восемь раз больше, чем в 2023 году. В США было зафиксировано 689 миллионов утечек — на 39% больше, чем годом ранее. Но лидерами по числу скомпрометированных записей стали Китай (939,5 млн) и Россия (921 млн). В совокупности на Китай, Россию и США пришлось 46% всех утечек в мире.

Самый крупный инцидент 2024 года связан с утечкой более 3 млрд уникальных адресов электронной почты, из которых 790 млн принадлежат россиянам, а 310 млн — американцам. Это создало огромную базу потенциальных жертв для киберпреступников.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября 2024 года заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что на сегодняшний день в открытом доступе находятся около 90% персональных данных взрослых россиян. Он пояснил, что личные данные пользователей попадают в открытый доступ в результате утечек информации. По его словам, по итогам 2023 и начала 2024 года основными источниками утечек являются не банки (на них приходится не более 2%), а интернет-магазины и медицинские учреждения.

Кузнецов добавил, что на 2023 год пришёлся пик утечек, в 2024 году ситуация начала меняться ― их стало намного меньше.

В свою очередь директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков в конце сентября заявил, что хакеры могли воспользоваться многочисленными утечками данных в России и создать базу данных с информацией почти о каждом россиянине. Он отметил, что в дальнейшем эта информация может использоваться для различных целей, в том числе атак и обзвонов.

В сентябре зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин сообщил, что правительство РФ работает над поправками ко второму чтению законопроекта о штрафах за утечки персональных данных. Наказание предлагают смягчить, но для этого оператор данных должен выполнить некоторые условия.