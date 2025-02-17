Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2025, 20:21 — ИА Регнум. Россия сохранит военное присутствие в Сирии, в том числе базы в городах Тартус и Хмеймим. Об этом 17 февраля пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

BILAL AL HAMMOUD/EPA/ТАСС

«‎Источники сообщили, что Москва близка к соглашению с новым сирийским правительством, которое позволит ей сохранить часть персонала и оборудования в стране», — говорится в материале агентства.

Отмечается, что Россия намерена сохранить полное присутствие на военно-морских и военно-воздушных базах, которые она контролировала до смены власти в Сирии в декабре 2024 года. При этом Москва близка к заключению сделки с новым сирийским правительством, которая позволила бы ей сохранить часть персонала и оборудования в стране.

По данным источника, сирийская сторона, в свою очередь, рассчитывает на то, что российское присутствие поможет сбалансировать растущее влияние Турции в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в декабре 2024 года отметил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии, поскольку они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля сообщил, что российская сторона продолжает переговоры с Сирией по вопросу использования военных баз на территории страны.

7 февраля глава минобороны Сирии Мархаф Абу Касра заявил, что страна может согласиться на сохранение российских военных баз, если это будет выгодно Дамаску.