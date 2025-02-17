Берлин, 17 февраля, 2025, 20:05 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, поделился в соцсети Х публикацией одного из пользователей, к которой прикреплена статистика итогов инсценировочных выборов в немецких школах, исходя из которых победу одержала правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Дети понимают», — сказал Маск, комментируя итоги «выборов».

Сам автор публикации подчеркнул, что по итогам такого голосования понял, что с ребятами всё будет в порядке».

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля правая партия «Альтернатива для Германии» в предвыборной кампании заявила, что намерена развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По мнению представителей партии, ФРГ необходимо расширять сотрудничество с другими государствами в разных сферах.

На съезде партии в городе Ризе в Саксонии, который состоялся 12 февраля, политики отказались осуждать Россию за проведение СВО. В предвыборной программе АдГ указывается, что военные действия «перевернули европейский миропорядок», однако будущее Украины АдГ рассматривает вне НАТО и Евросоюза. Кроме того, партия выступает за восстановление «нормальной» торговли с Россией.

Во время выступления 11 февраля сопредседатель партии и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель, в частности, заявила, что Германия намерена закупать и получать российский газ через сохранившуюся нитку «Северного потока — 2».

Помимо этого, 20 декабря Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» способна спасти немецкий народ. Вайдель, в свою очередь, оставила Маску комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на слова Маска и заявил, что не согласен с его мнением. В ответ на это американский миллиардер назвал немецкого политика «некомпетентным дураком» и призвал его уйти в отставку.

9 января Маск и Вайдель провели совместный стрим. До этого глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков назвал совместный стрим Маска с Вайдель мощным ударом по немецким политикам.