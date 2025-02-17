Рим, 17 февраля, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Знаменитый итальянский химик Франческо Ривелла, получивший прозвище «Отец Nutella» за работу над шоколадной пастой от компании Ferrero, скончался 14 февраля в возрасте 97 лет. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на его семью.

ROPI via ZUMA Press/TASS

Дети учёного поблагодарили всех тех, кто с любовью помогал их отцу. Мужчину похоронят в его родном городе в Пьемонте, где он трудился совместно с Ferrero более четырёх десятилетий.

У Ривеллы остались три сына, дочь и семь внуков. Незадолго до смерти он овдовел.

В Ferrero Ривелла начал работать в 1952 году в возрасте 25 лет, когда бренд находился в городе Альба на севере Италии. Химик изучал сырьё, используемое для производства различных продуктов. Компания развивалась, и постепенно Ривелла начал работать над поиском новых ингредиентов и анализом вкуса. В Ferrero он проработал до выхода на пенсию в 1993 году.

Считается, что именно Франческо сыграл решающую роль в создании популярной шоколадной пасты, которую изготавливают из семи ингредиентов, включая сахар, фундук, какао и молоко. Ривелла много путешествовал в поисках идеальных составляющих для продукции. В памяти химик останется «одним из исторических менеджеров Ferrero и важной частью истории Альбы».