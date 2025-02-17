Варшава, 17 февраля, 2025, 20:14 — ИА Регнум. Странам Европы нужно увеличить оборонные расходы, в противном случае начнется масштабная война. Об этом 17 февраля заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Global Look Press/Spc. Hedil Hernandez/Keystone Press Agency

«Если мы, европейцы, не будем тратить большие средства на оборону сейчас, нам придется тратить в 10 раз больше, если мы не предотвратим более масштабную войну», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Туск подчеркнул, что Польша тратит на военные нужды почти 5% ВВП и продолжит нести эти расходы.

Как передавало ИА Регнум, в январе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае поражения Украины в конфликте с Россией альянсу придется тратить триллионы долларов на «восстановление сдерживания». Он призвал меньше говорить о перемирии, а вместо этого наращивать военную помощь Киеву.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в январе также призвала страны ЕС увеличить военные расходы, чтобы подготовиться к конфликту с Россией. По ее мнению, это нужно делать за счет сокращения расходов на медицину, образование и социальные выплаты.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал бредом заявления, будто Россия планирует напасть на Европу. Такие обвинения являются частью антироссийской кампании, которую запустили, чтобы оправдать увеличение военных расходов и гонку вооружений, отметил он.