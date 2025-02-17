Москва, 17 февраля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Рособрнадзор внесет поправки в проект по тестированию детей иностранных граждан по рекомендациям Госдумы. Об этом 17 февраля заявила журналистам вице-спикер Госдумы, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Руководитель Рособрнадзора доложил, что все замечания Государственной думы приняты к исполнению, внесены изменения, и мы в настоящее время ожидаем новые проекты документов», — сообщила Яровая.

Она добавила, что новые проекты будут обсуждаться профильным комитетом ГД по просвещению. Вице-спикер также отметила, что комиссия по вопросам миграционной политики уже работает над более чем 20 поправками, которые будут обеспечивать «контур общественной безопасности, защиты жизни и здоровья россиян».

12 февраля Рособрнадзор подготовил проект, согласно которому тестирование детей иностранцев на знание русского языка будет считаться пройденным в случае, если они дадут 30% и более правильных ответов. Этот минимум предполагалось установить при приёме ученика в любой класс.

Как передавало ИА Регнум, в декабре Госдума приняла закон о запрете приема в школы без знания русского языка. Соответствующий документ включает в себя обязательное тестирование для детей перед зачислением в образовательные учреждения с 1 января 2025 года.

Президент России Владимир Путин также поддержал закон против приема в школы детей, не знающих русский язык. Он уточнил, что ребёнка, который не знает языка, не выйдет ничему научить. Глава российского государства отметил, что не должны ущемляться интересы ни приезжих, ни местного населения.

Кроме того, согласно проекту Минпросвещения, иностранные граждане, чьи дети не смогли пройти тестирование по русскому языку и не поступили на обучение в образовательное учреждение, могут быть привлечены к ответственности. Детей также должны будут направлять на платное обучение по дополнительным программам изучения русского языка.