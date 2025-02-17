Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы. Об этом 17 февраля заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании, приуроченном к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минские соглашения.

«Украина безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что Киеву теперь нужно исправлять ситуацию в тех регионах, которые пока ещё остаются под его контролем.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не в состоянии вернуть себе утраченные территории. Он отметил, что Киев не может потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить.

Первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков, комментируя слова Зеленского о невозможности для Украины вернуть утраченные территории, заявил, что у главы киевского режима наступил период правды. Он также призвал Зеленского не останавливаться на достигнутом и признать свою нелегитимность и вину за развязывание конфликта между Украиной и Россией.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых референдумов. Президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении территорий в состав России.

Путин также неоднократно отмечал, что одними из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО, признание территориальных реалий и вывод украинских формирований с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году. Позже он обозначил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.