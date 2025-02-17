Брюссель, 17 февраля, 2025, 19:36 — ИА Регнум. В Евросоюзе обсуждают возможное размещение на территории Украины 25-30 тыс. военных под предлогом сдерживания. Об этом 17 февраля написала газета The Washington Post.

Global Look Press/Alex Halada/ZUMAPRESS.com

«Последняя итерация европейского планирования предусматривает силы «успокоения» или «сдерживания» из нескольких бригад, возможно, 25 000–30 000 военнослужащих», — указано в материале.

Наибольшее количество, по информации издания, пока что планирует направить Франция — 10 тыс. военнослужащих. При этом размещать их вдоль линии соприкосновения не будут.

Отмечается, что идея отправить на Украину войска становится всё более популярной среди европейских лидеров, так как команда президента США Дональда Трампа активно выражает готовность заключить сделку и завершить украинский конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января издание Politico проинформировало, что Франция и Британия начали планировать отправку своих военных на Украину в качестве «миротворцев» в случае прекращения боевых действий.

16 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить войска на Украину, если это будет необходимо. По его словам, такой шаг якобы будет способствовать укреплению безопасности не только Украины, но и королевства.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ЕС часто обсуждают отправку миротворцев на Украину, но пока не было предметных разговоров по этому вопросу. Кроме того, он напомнил о некоторых правилах размещения миротворческих контингентов.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке.