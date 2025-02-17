Курск, 17 февраля, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу в селе Крупец Рыльского района Курской области. Об этом 17 февраля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По предварительной информации, пострадавших при ударе нет. Всех учеников ранее перевели на дистанционное обучение. В результате атаки было выбито восемь окон, уточнил Хинштейн.

«Удары ВСУ по мирным домам, школам, храмам и больницам демонстрируют бесчеловечность киевского режима. Все эти преступления не должны оставаться безнаказанными!» — написал в своем Telegram-канале врио губернатора.

Ранее, 16 февраля, в результате обстрела поселка Коренево в Курской области получил ранения местный житель. Также Хинштейн сообщил, что в результате атаки были повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания. В некоторых домах поселка выбиты стекла.

Ранее 17 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ВСУ действуют более жестоко, чем гитлеровские преступники времен Второй мировой войны. Он назвал действия украинских формирований зверствами.

Как передавало ИА Регнум, после освобождения от украинских военных села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что ВСУ держали в заложниках жителей и убили почти всех мужчин. Российские штурмовики обнаружили выживших жителей, которые рассказали о мучениях и существовании в ужасающих условиях. Более шести месяцев сельчане находились в заложниках у украинских сил, которые прикрывались ими как живым щитом, не оказывали никакой помощи, издевались и убивали.

14 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что зверства украинских военных против мирных граждан в Курской области необходимо признать геноцидом. Он добавил, что все должны узнать истинное обличье киевского режима.