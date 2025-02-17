Вашингтон, 17 февраля, 2025, 20:38 — ИА Регнум. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что не видит никакой роли Европы в переговорах, которые не пройдут между Россией и США в Саудовской Аравии 18 февраля.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

«Я придерживаюсь реалистических взглядов. Я думаю, что этого не произойдет», — ответил Келлог на вопрос о перспективах участия европейцев в переговорах. Его слова приводит Reuters.

Отмечается, что на одном из мероприятий в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Келлог пытался успокоить европейцев, заявив, что это не означает, что «их интересы не учитываются, не используются и не развиваются».

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что Келлог обсудил в Брюсселе с представителями стран альянса мирное урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что США и НАТО продолжат тесно сотрудничать, чтобы положить конец конфликту на Украине.

17 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан, в расчете на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».

16 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после начала российско-американских переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса к ним подключат Украину и страны ЕС. Он также отметил, что российская и американская стороны выразили заинтересованность в скорейшем завершении конфликта.