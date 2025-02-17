Москва, 17 февраля, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небезня 17 февраля заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов на любые провокации для продолжения боевых действий.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

Постпред России также призвал европейских политиков вернуться к реальности и не подталкивать Украину к бессмысленному сопротивлению. Он выступил на заседании по случаю 10-й годовщины принятия резолюции Совбеза ООН 2202, которая утвердила комплекс мер по Минским соглашениям.

«Сам он [Зеленский], стремясь любой ценой сохранить власть и собственную шкуру, готов на любые провокации, лишь бы продолжались военные действия и гибли его соотечественники. Об этом свидетельствуют такие новые недавние топорные провокации киевского режима, как удар БПЛА по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции и обстрел направлявшихся на ротацию на Запорожскую атомную электростанцию инспекторов МАГАТЭ… Господин председатель, очень хочется надеяться, что десятая годовщина принятия резолюции 2202 станет хорошим поводом для наших европейских коллег вернуться, наконец, к реальности и прекратить провоцировать Зеленского и его подельников на бессмысленное сопротивление», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Небезня отметил, что обсуждаемые параметры решения конфликта на Украине могут стать несбыточной мечтой для киевского режима, если Европа никак не повлияет на Зеленского.

«Если вы наконец не одернете своего ставленника в Киеве и не поставите его на место, ничем хорошим для Украины это не закончится. И те параметры урегулирования, которые мы обсуждаем сейчас, через некоторое время покажутся украинским властям несбыточной мечтой. Такой же, как сегодня являются для киевского режима сорванные им самим Минские договоренности», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, о взрыве на территории Чернобыльской атомной электростанции МАГАТЭ сообщило 14 февраля. По данным агентства, в крышу сооружения, защищающего остатки четвёртого реактора, врезался БПЛА, а затем начался пожар. Через несколько часов огонь потушили.

В нанесении удара дроном по саркофагу разрушенного энергоблока представители киевского режима обвинили Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины и что любые утверждения о причастности РФ к таким ударам являются провокацией и подтасовкой.

Кроме того, 12 февраля состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа длилась около полутора часов. Лидеры обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

17 февраля Песков сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков проведут переговоры с представителями американской администрации в Эр-Рияде. Планируется, что они обсудят перспективы восстановления двусторонних отношений, урегулирование конфликта на Украине, а также организацию возможной встречи Путина и Трампа.

Лавров выразил готовность выслушать позицию представителей США и передать её российскому руководству, которое определит дальнейшие шаги. Дипломат также подчеркнул, что Россия не пойдет ни на какие территориальные уступки в ходе разрешения украинского кризиса.